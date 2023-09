Pakistan: Un alpiniste russe de renom aurait péri dans une crevasse

L’alpiniste russe Dmitry Golovchenko, récompensé deux fois du prestigieux Piolet d’or, est présumé mort après avoir chuté sur l’un des plus hauts sommets du monde au Pakistan. Golovchenko «a subi une chute probablement fatale», ces derniers jours, sur les pentes du Gasherbrum IV (7925 m), la 17e plus haute montagne de la planète, située près de la frontière avec la Chine, a annoncé jeudi le Club alpin pakistanais, dans un communiqué.

Son compagnon de cordée, Sergey Nilov, avec lequel il tentait d’ouvrir une nouvelle voie en style alpin, a été blessé. Mais il a pu regagner mercredi le camp de base, d’où il a été héliporté vers la ville de Skardu, selon la même source. Karrar Haidri, le secrétaire du Club alpin pakistanais, a expliqué que l’alerte avait été lancée par l’épouse de Golovchenko, avec laquelle il était en contact lors de l’ascension, et qu’il pensait que le Russe était probablement tombé dans une crevasse.

Opération de secours

Les autorités pakistanaises envisagent de lancer vendredi une opération de secours. Golovchenko et Nilov avaient reçu deux Piolets d’or, en 2013 pour leur ascension l’année précédente du Muztagh Tower (7276 m) au Pakistan, et en 2017 pour celle du Thalay Sagar (6904 m) en Inde. Golovchenko était né dans une «famille d’alpinistes» et grimpait avec Nilov depuis 2002, selon sa courte biographie publiée sur le site des Piolets d’or.