Démantèlement au Pakistan d'un trafic de reins humains

La police pakistanaise a démantelé un réseau de trafiquants d’organes humains dirigé par un médecin et un mécanicien. Ils avaient procédé à plus de 328 transplantations illégales de reins, ayant causé la mort d’au moins trois personnes, ont annoncé lundi les autorités. Fawad Mukhtar, un docteur arrêté déjà cinq fois pour erreur médicale par le passé, utilisait le mécanicien, resté anonyme, comme assistant et anesthésiste pendant les opérations chirurgicales, selon une enquête de police. Les interventions étaient pratiquées sur des individus rencontrés dans des hôpitaux et attirés par de fausses promesses, a montré une enquête de police.