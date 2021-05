Concert : Céline Dion viendra au Paléo trois ans plus tard que prévu

Le festival, qui a annulé son édition de cette année, vient d’informer que la diva sera sur la plaine de l’Asse le lundi 17 juillet 2023.

«J’ai si hâte de vous retrouver!»

L'artiste ayant à regret un conflit de dates durant la semaine du Paléo Festival 2022, la date de report de son concert a donc été fixée à l’année suivante. «J’avais tellement hâte de toutes et tous vous voir en Europe cet été, mais malheureusement, en raison de la situation dans notre monde, les choses ne cessent d'être repoussées. Mais il ne faut pas désespérer, j’ai si hâte de vous retrouver! 2023, on arrive», a confié la star.

L'organisation est pleinement consciente que l'attente sera plus longue que prévu et remercie chaleureusement les détentrices et détenteurs de billets pour leur patience et leur compréhension. Il s’agit de l’unique date de festival en Suisse et du premier show en Suisse romande depuis 2008. Céline Dion offrira le meilleur de sa discographie pléthorique – francophone et anglophone - avec un spectacle hors-norme. D’autres artistes viendront bien entendu compléter l’affiche de cette journée de festival.