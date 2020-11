Nyon (VD) : Paléo planche sur un festival assis et de taille réduite

Face à la crise du coronavirus, la manifestation estivale travaille à un plan B pour éviter une nouvelle annulation.

Le Paléo festival de Nyon, annulé en 2020, craint fortement de ne pas pouvoir se dérouler normalement en 2021. «Les chances (…) semblent malheureusement se réduire de jour en jour» ont écrit vendredi les organisateurs aux bénévoles, relate «La Côte». Ils travaillent donc à une solution alternative: une manifestation plus petite, et surtout assise, avec des sièges numérotés. Dans cette configuration, les concerts accueilleraient entre 3500 et 5000 spectateurs, a détaillé Daniel Rosselat, le patron de Paléo, au quotidien vaudois. Afin de rentrer dans ses frais malgré cette jauge réduite, il songe à rallonger de quelques jours l’événement, sans en préciser le nombre. Les organisateurs annonceront fin février, début mars leur décision finale: Paléo maintenu tel quel, Paléo annulé ou Paléo redimensionné. (jef)