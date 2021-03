Le festival donne rendez-vous à son public en 2022, du 19 au 24 juillet. F.Melillo

«À 100 jours de l’événement, au vu de la grande instabilité du contexte sanitaire, des multiples inconnues quant aux conditions de tenue possible ou non des manifestations estivales, la seule décision responsable et raisonnable est de renoncer à mettre en place le 45e Parallèle», a communiqué Paléo mardi 30 mars 2021.

Annoncé en février 2021, le 45e Parallèle, manifestation à taille réduite avec 5000 spectateurs journaliers au lieu de 50’000, avait été imaginé sur un mois avec un budget de 7 à 10 millions de francs. «Si la situation est complexe, l’équation est simple. Pour mettre ce projet en route, un certain nombre de conditions impératives doivent être remplies. Il s’agit notamment d’une jauge minimale autorisée par les autorités, de la compatibilité des exigences sanitaires avec l’expérience du public, de garanties en cas d’annulation ou encore de la disponibilité des artistes», indique le festival.

Rendez-vous en 2022

Reste que le principal problème est d’ordre financier. Paléo ne veut pas mettre son existence en jeu et préfère miser sur sa pérennité. «On a été obligé de prendre une décision maintenant puisqu’on est arrivé à un stade o ù l’ on doit impérativement engager des frais pour organiser l’événement. On devait confirmer les artistes, engager des entreprises, commander des prestations et du matériel. Cela représentait des co û ts très é levés. Le risque de déficit était vraiment énorme», explique Daniel Rosselat.

Le patron et cofondateur du Paléo confie par ailleurs que le festival a déjà perdu quelques centaines de milliers de francs après l’annulation de l’édition de 2020. «2021 sera évidemment aussi déficitaire, avec le 45e Parallèle, on voulait essayer de limiter la casse», livre-t-il. Cela faisait depuis septembre 2020 que son équipe t ravaillait à l’organisation du 45e Parallèle. « On a avancé en sachant que l’on n’avait pas 100% de chances d’y arriver, mais des fois, même si on a une chance sur trois, cela vaut la peine d’y croire. On tenait un projet très enthousiasmant. Certains de ses éléments sont intéressants. Notamment tout le travail que l’on a fait autour des contraintes sanitaires et tout ce à quoi on a réfléchi pour innover dans l ’ accueil des spectateurs, il y a des choses que l’on pourra récupérer pour la suite » , assure le sexagénaire.