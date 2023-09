Palestine: L’armée israélienne frappe encore Gaza

Les violences entre manifestants palestiniens et forces israéliennes sont quasi quotidiennes depuis le 13 septembre.

L’armée israélienne a mené samedi une frappe avec un drone dans la bande de Gaza après des violences à la frontière lors desquelles trois Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens, selon un communiqué militaire et des sources palestiniennes.

La frappe, menée en début de soirée, survient sur fond de violences quasi-quotidiennes depuis le 13 septembre entre manifestants palestiniens et forces israéliennes de part et d’autre de la barrière de séparation entre Israël et le territoire palestinien de Gaza contrôlé par le mouvement islamiste Hamas, bête noire d’Israël.