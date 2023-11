Palexpo n’accueille pas que des réfugiés nouveaux venus

Destinée à être un premier lieu d’accueil temporaire pour les exilés, dont ceux d’Ukraine depuis 2022 et d’autres pays depuis mars 2023 , la Halle 7 de Palexpo est parfois employée par l’Hospice général pour loger des individus ne relevant pas de l’asile. Selon nos informations, il s’agirait d’hommes seuls, parfois anciens détenus ou à la santé psychologique fragile. Porte-parole de l’institution d’aide sociale, Bernard Manguin explique qu’il s’agit «de rares cas», qui ne se comptent même pas en dizaines: «De manière exceptionnelle, le centre de Palexpo peut être amené à héberger provisoirement des personnes provenant d’un centre d’hébergement collectif ou même des bénéficiaires de l’aide sociale, le temps de trouver une solution d’hébergement pérenne adaptée à leurs besoins, expose-t-il. La raison de leur placement provisoire à Palexpo relève de la spécificité de la situation vécue.»

Après une expulsion



Sans pouvoir entrer dans le détail pour des questions de protection de la personnalité, le communicant précise qu’il peut s’agir par exemple «d’empêcher qu’une personne ne se retrouve à la rue à la suite de l’expulsion de son logement». Le représentant de l’Hospice général ajoute que les personnes psychologiquement fragiles «sont bien évidemment systématiquement suivies par les HUG, quel que soit leur lieu d’hébergement». À l’intérieur de la halle, la population est hébergée dans deux parties (et entrées) strictement séparées: celle réservée aux familles accueille actuellement 220 personnes et celle dédiée aux hommes seuls (requérants d’asile et détenteurs de permis S) en héberge 150. La capacité totale étant de 700 lits, «il y a actuellement assez de place pour aménager ces espaces de vie de manière à éviter la promiscuité», relève Bernard Manguin. Quant à la sécurité sur place, elle «est assurée par des agents présents vingt-quatre heures sur vingt-quatre».