Accueil à Genève: Palexpo ouvre ses portes aux réfugiés ukrainiens

Plus de 400 lits à disposition

La septuagénaire fait partie des premiers réfugiés ukrainiens accueillis depuis dimanche dans le centre d’exposition genevois , en collaboration avec la Protection civile et l’Hospice général. Les 15’000 m2 de la Halle 1 ont été transformés en lieu d’accueil d’urgence destiné aux Ukrainiens qui viennent d’arriver dans le canton et n’ont pas encore été enregistrés au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry (NE). Au total, la capacité d’accueil est de 408 lits, «on peut monter à 576, mais ce n’est pas souhaitable», a précisé Isabelle Barras, responsable du centre, lors d’une visite de presse, mardi.

Un «endroit qu’il faudra faire vivre»

Ce dispositif, «monté en quatre-cinq jours», est destiné à un accueil temporaire avant de pouvoir loger ces personnes dans une structure plus adaptée, comme une famille d’accueil ou un lieu d’hébergement. Toutefois, le temporaire peut durer des mois, puisqu’actuellement, «il y a quatre à cinq semaines d’attente» pour un enregistrement dans un CFA du Secrétariat d’Etat aux migrations, rapporte de son côté Barbara de Bobes, cheffe de service de l’accompagnement social des migrants à l’Hospice général. Devant un espace destiné à faire office de salle de jeux pour enfants, parsemé de peluches et de jouets issus de dons, elle constate: «C’est un endroit très vide qu’il faudra faire vivre.»

Dortoir et chambres à 6 ou 8 lits



Dans la halle, différentes zones ont été aménagées: un accueil, une zone d’informations, un réfectoire où trois repas sont servis chaque jour, une buanderie, une nurserie, un espace «salon» avec fauteuils et petites tables, des espaces de silence pour la lecture et le recueillement, ou encore, bien sûr, des sanitaires avec WC, douches et cabines. Et, au centre de la halle, les espaces de repos, spartiates: 36 «chambres» à 6 lits, 24 à 8 lits, ainsi qu’un dortoir de 18 lits pour les arrivées en dehors des heures d’accueil.