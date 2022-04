Genève : Palexpo ouvrira ses portes aux réfugiés d’Ukraine

La Halle 1 pourra accueillir près de 400 personnes, dès la semaine prochaine. Un ancien EMS proposera aussi des places supplémentaires.

Alors qu’il annonçait fin mars une capacité d’accueil de plus de 800 lits, l’Hospice général a drastiquement revu ses prévisions à la baisse, récemment. En cause, selon lui: des solutions finalement indisponibles dans l’immédiat, en raison de contraintes techniques et de sécurité, d’autorisations à obtenir ou encore de matériel à installer. Si elle bénéfice de procédures accélérées, l’institution note que celles-ci prennent plus de temps que prévu. Jeudi, 158 réfugiés ukrainiens occupaient des structures de l’Hospice, et près de 600 autres résidaient dans des familles ou des logements privés. Genève pourrait accueillir jusqu'à 15’000 personnes qui ont quitté abruptement leur pays devant l’invasion russe.