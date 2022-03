Genève : Palexpo pourrait accueillir des réfugiés ukrainiens

Alors que Genève manque de place pour les exilés de la guerre en Ukraine, des halles pourraient servir de lieux de séjour pour les familles qui fuient l’invasion russe.

Palexpo abrite de nombreux salons et expositions, comme les Automnales.

Depuis l’annonce des autorités de l’arrivée possible de 15’000 réfugiés ukrainiens au bout du lac, principalement des femmes et des enfants, la question se pose: où les loger? Genève ne dispose pour l’heure que d’environ 3000 places et cherche donc de nouveaux lieux d’accueil. Palexpo pourrait en être un. Des halles pourraient en effet ouvrir à ces populations qui fuient la guerre. L’Hospice général, chargé de la gestion de l’asile, est entré en discussion à ce sujet avec la direction de l’infrastructure du Grand-Saconnex, révèle la «Tribune de Genève». À Lausanne, les halles de Beaulieu ont déjà été converties pour abriter des familles exilées.