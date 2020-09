Genève : Palexpo va boucler 2020 sur une perte record

Plombé par l’annulation de deux éditions du Salon de l’auto et dans le flou total quant à la reprise de ses activités, le centre d’exposition et de congrès s’attend à des pertes de plusieurs dizaines de millions.

Le centre d’exposition et de congrès Palexpo, plombé par l’annulation de deux éditions du Salon de l’auto et dans le flou total quant à la reprise de ses activités, s’attend à un déficit «d’une ampleur jamais enregistrée» depuis sa création en société anonyme 2008.

Chômage partiel

Pas plus tard que mercredi, le Conseil fédéral a annoncé l’autorisation dès le 1er octobre de la tenue de manifestations rassemblant plus de 1000 personnes, tout en émettant des critères stricts qui devront être suivis par les organisateurs et dont la mise en œuvre sera contrôlée par les autorités cantonales.