Valais: Une nouvelle formation pour palier le manque de chiens de protection

Alors que le nombre de meutes de loups est en augmentation, et que les attaques du prédateur sur le bétail se multiplient, les éleveurs sont toujours plus nombreux à opter pour les chiens de protection. Mais l’organisme qui les forme pour la Suisse, l’association Agridea, n’arrive pas à suivre et le délai d’attente s’élève parfois jusqu’à deux ans.

Certains choisissent donc de prendre un chien «non officiel». Une solution qui les prive des aides de la Confédération, pour les soins et la nourriture de leur animal, celui-ci n’étant pas considéré comme «mesure de protection pour les troupeaux», indique l’agence Agir. Mais en Valais, une association a décidé de prendre le relais et de proposer aux éleveurs de suivre des cours et de passer l’examen avec les chiens qu’ils auront formés. Il s’agit d’un programme test, qui est validé et financé par les autorités cantonales.