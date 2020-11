Affaire Jeffrey Epstein«Palm Beach sera très heureux de voir cette maison disparaître»

L’homme explique au «Wall Street Journal» que l’affaire devrait être pliée le mois prochain. Ensuite, il rasera cette maison – mise sur le marché en juillet pour la modique somme de 21,995 millions de dollars – et construira sa propre demeure. «Palm Beach sera très heureux de la voir disparaître», se félicite le promoteur.

Un accord à 18 millions?

Todd Glaser a refusé de révéler la somme que lui et ses partenaires avaient dû mettre sur la table pour acquérir ce bien. Il s’est contenté d’indiquer qu’il avait bénéficié d’un petit rabais. Selon une source proche des négociations, le promoteur aurait déboursé 18 millions de dollars pour cette propriété incluant notamment six chambres, une dépendance avec trois salles de bains et une piscine.