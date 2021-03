Mozambique : Palma ville fantôme, après une attaque revendiquée par l’EI

Palma, petit port du nord du Mozambique tombé aux mains de commandos djihadistes après une attaque revendiquée lundi par l’EI, s’est transformé en ville fantôme tandis que des milliers de civils continuent à fuir par tous les moyens.

Le groupe État islamique (EI) a affirmé contrôler la ville et revendiqué l’attaque, survenue à seulement 10 kilomètres d’un mégaprojet gazier de plusieurs milliards d’euros piloté par le groupe français Total. L’EI annonce aussi la mort de dizaines de militaires «et de chrétiens, dont des ressortissants d’États croisés».

Le gouvernement mozambicain avait affirmé la veille que l’attaque d’ampleur à Palma s’était traduite par des dizaines de morts. Dans la soirée, l’EI a également diffusé une vidéo censée montrer les commandos. On y voit une bonne centaine d’hommes armés, jeunes pour la plupart, bandanas rouges ou tissus enroulés sur la tête, en treillis, t-shirts ou chemise longue.

«Ça a commencé juste après l’arrivée du gros navire», confie à l’AFP un homme qui a quitté Palma à pied pour se réfugier 180 km plus loin dans les terres. «Ils voulaient la bouffe. Ils ont attaqué la ville et apporté des camions pour décharger la nourriture qui venait d’arriver». Les groupes armés ont foncé vers les banques, pour les piller, et les postes de police, ont raconté ces témoins. Selon plusieurs experts, ils pourraient avoir été une grosse centaine.