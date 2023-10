Palmarès de la Coop: Produits bio: boudés à Boncourt alors qu’à Genève, on accourt

La Coop a dressé le profil type des acheteurs de produits bio et sorti des statistiques sur les régions et villes du pays qui en sont les plus friands.

Les produits bio représentent en moyenne 14,7% du chiffre d’affaires de la Coop, indique la chaîne de magasins. 20min/Fabian Pöschel

À Boncourt (JU), on peut dire que les habitants qui achètent du bio ne courent pas les rues. Selon le palmarès de la Coop publié mercredi, c’est dans cette commune du Jura que le taux de produits bio achetés par rapport à leur équivalent conventionnel est le plus bas du pays. La part du bio parmi les ventes du supermarché s’y monte à 6,2%.

On est bien loin du record de Suisse. Enfin, loin, pas géographiquement. À moins de 50 kilomètres de là, la succursale Coop à Arlesheim, dans le canton de Bâle-Campagne, a un taux de 29,6%. Globalement, la Coop remarque que les Alémaniques sont bien plus adeptes du bio que les Romands et, surtout, que les Tessinois. Côté romand, c’est logiquement aussi dans les villes que le bio fait recette.

Bobos urbains d’âge moyen

Le top 3 des succursales Coop où la part de bio est la plus forte est composé de magasins dans des quartiers plutôt bobos. Deux sont dans celui de Saint-Jean à Genève et un dans celui sous-gare de Lausanne. «Dans le top 20 des magasins romands, presque tous sont situés soit à Genève, soit à Lausanne. Seuls Vevey et Lutry figurent également dans ce classement», précise la porte-parole de Coop Rebecca Veiga.

«Les personnes qui achètent des produits bio ont typiquement entre 30 et 55 ans et vivent plutôt dans des zones urbaines», indique la Coop. La chaîne de supermarché ajoute que les foyers d’une ou deux personnes achètent plus souvent bio que ceux de trois personnes où plus. «À noter que l’étude ne fait ressortir aucune différence entre les sexes», dit Coop. Globalement, le chiffre d’affaires réalisé par les produits bio s’est stabilisé en 2022 après un boom pendant la pandémie. En 2023, selon les premiers chiffres, les recettes repartent à la hausse.