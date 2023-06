Paloma a remporté le Out d’Or de la personnalité de l’année

Paloma a été élue Personnalité LGBTQI+ de l’année lors des Out d’Or, cérémonie organisée en France depuis 2017 par l’Association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes (AJL). La drag-queen, dont le nom au civil est Hugo Bardin, brille sous tous les projecteurs depuis son sacre, en 2022, dans l’émission de téléréalité «Drag Race France», diffusée sur France 2. Elle a décroché un rôle dans les séries «Une si longue nuit», «Balthazar» et figure au casting de «The Walking Dead: Daryl Dixon».