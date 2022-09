Santé : Paludisme: les résultats d’un vaccin suscitent l’espoir

«Bien plus efficace»

Avant la saison des pluies de 2020 (lorsque les cas de paludisme augmentent), 409 enfants sont revenus pour recevoir une injection de rappel. Pour le groupe ayant reçu la plus forte dose d’adjuvant, l’efficacité du vaccin est passée à 80%, selon les résultats d’un essai de phase 2 publiés jeudi. Pour la dose la plus faible, l’efficacité était de 70%. Surtout, un mois après avoir reçu le rappel, les anticorps antipaludiques ont retrouvé un niveau similaire à celui observé après les premières doses reçues un an plus tôt, selon l’étude.

D’ici 2030

Oxford s’est associé au plus grand fabricant de vaccins au monde, le Serum Institute of India. L’Institut «souhaite et est capable de fabriquer 200 millions de doses par an à partir de l’année prochaine», a déclaré Adrian Hill. Les six à dix millions de doses que GSK peut produire par an ne sont «pas suffisantes pour 40 millions d’enfants qui ont besoin de quatre doses la première année», a-t-il dit. Et le vaccin d’Oxford coûterait probablement quelques dollars américains par dose, moins de la moitié des 9 dollars pour la version de GSK, a-t-il ajouté.