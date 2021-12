Afrique : Paludisme: premier financement pour la vaccination d’enfants

Le «RTS,S» est le seul vaccin permettant de réduire significativement le nombre de cas pour cette maladie, qui tue un enfant toutes les deux minutes.

Le conseil d’administration de l’Alliance du vaccin (Gavi) a donné son feu vert à un programme de vaccination des enfants contre le paludisme en Afrique subsaharienne et débloqué une première enveloppe de 155,7 millions de dollars, selon un communiqué de l’organisation. Gavi veut ainsi tirer avantage du «RTS,S», le tout premier sérum antipaludique dont l’OMS avait recommandé le déploiement massif en octobre pour lutter contre une maladie qui tue un enfant toutes les deux minutes.

L’Alliance souligne toutefois que plusieurs étapes cruciales doivent encore être remplies avant que les doses du vaccin ne puissent être distribuées et injectées. Il faut tout d’abord déterminer comment le vaccin peut s’insérer le plus efficacement dans l’arsenal de moyens déjà déployés pour combattre le fléau; il faudra aussi en garantir l’approvisionnement et permettre aux pays éligibles de faire leur demande.