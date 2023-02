Pamela Anderson se coiffe avec un string

Quand on pense à Pamela Anderson dans les années 1990, on voit un volumineux chignon blond coiffé décoiffé, avec quelques mèches qui s’en échappent pour encadrer son visage. Cette coiffure iconique a rapidement été baptisée le «Pammy Updo».

Le secret de sa coiffure dévoilé

En pleine promo pour la sortie de son livre et du documentaire que Netflix lui a consacré, l’actrice canadienne, qui a posé pour Jacquemus, dévoile, pour «Vogue», le contenu de son sac à main. Surprise, au milieu des baumes à lèvres et des parfums qui l’accompagnent au quotidien, on y trouve un string. «Ne dites jamais que vous n’avez pas de chouchou. Voici une vraie astuce qui nous ramène tout droit dans les années 90», explique-t-elle en réalisant en quelques secondes un chignon avec. «Mes coiffures ébouriffées étaient toujours réalisées avec un string», confie-t-elle.