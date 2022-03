États-Unis : Pamela Anderson se mettra à nu sur Netflix

L’actrice américaine racontera «la vraie histoire» de sa vie via un docu produit et diffusé sur la plateforme de streaming.

Est-ce la conséquence du succès de la sulfureuse mini-série «Pam et Tommy» , sur Disney+, qui a poussé Netflix à réagir? On l’ignore. Dans tous les cas, la plateforme de streaming a annoncé, le 2 mars 2022, qu’elle préparait un documentaire sur la vie de Pamela Anderson, âgée de 54 ans et qui se serait récemment séparée de son mari . Et contrairement au programme concurrent, qu’elle a violemment critiqué , l’inoubliable actrice d’«Alerte à Malibu» est cette fois partie prenante.

L’Américaine a en effet relayé la nouvelle sur Instagram via un poème, manuscrit sur un papier à en-tête Netflix. «Ma vie. Un millier d’imperfections. Un million de préjugés. Méchante, sauvage et perdue. Rien à quoi se conformer. Je ne peux que vous surprendre. Pas une victime, mais une survivante. Et vivante pour raconter la vraie histoire», a-t-elle posté, sous-entendant que ce qui était raconté dans «Pam et Tommy» n’était pas la stricte vérité. Netflix, de son côté, a également insisté sur la véracité de ce documentaire, dont la date de sortie n’a pas été communiquée: «Elle est prête à raconter son histoire. Ce film, qui est en préparation depuis plusieurs années, verra cette icône de la pop culture remettre les pendules à l’heure en revenant sur son parcours professionnel et personnel».