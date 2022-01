Rupture : Pamela Anderson se serait séparée de son mari

La star aurait quitté son ancien garde du corps Dan Hayhurst, après seulement un an de mariage.

Pamela Anderson n’a décidément pas de chance en amour. Après s'être mariée le 24 décembre 2020 avec son garde du corps, Dan Hayhurst, l’ex-naïade de la série «Alerte à Malibu» a décidé de divorcer, affirme une source à Just Jared . De son côté, Pam n’a pas encore confirmé la nouvelle.

La sulfureuse star de 54 ans n’en est pas à son premier divorce. Elle avait été mariée au rocker Tommy Lee de 1995 à 1998, dont une minisérie qui vient d’être réalisée retrace leur relation tumultueuse. Pam avait ensuite dit oui à Kid Rock, en 2006, avant de divorcer une année plus tard. En 2007, elle avait été l’épouse de Rick Salomon, mais leur mariage n’avait aussi duré qu’un an. En janvier 2020, après sa rupture avec son ex-compagnon, le footballeur Adil Rami, avec lequel elle est en guerre, l’Américano-Canadienne avait passé la bague au doigt au producteur Jon Peters, avant de s’en séparer douze jours plus tard…