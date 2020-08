Plusieurs clichés de panache de fumée s’élevant dans le ciel du Genevois français sont parvenues à la rédaction de «20 Minutes» entre jeudi soir et vendredi matin. Et pour cause, deux bâtiments agricoles ont été la proie des flammes dans le Genevois français. D’après lemessager.fr, jeudi soir, un incendie a ravagé un hangar à Chens-sur-Léman. Le feu a pris peu après vingt heures dans ce local qui contenait 1500 bottes de foin. L’édifice de quelque 1000 mètres carrés a été entièrement détruit. Il n’y a eu aucun blessé à déplorer et les bêtes qui se trouvaient à proximité ont pu être évacuées. Vendredi matin, vers 8h, c’est à Scientrier que 600 mètres carrés de fourrage ont pris feu. Une quarantaine de pompiers sont encore mobilisés en fin de matinée afin de venir à bout du sinistre et sécuriser les lieux. Là encore, les animaux, des veaux, ont pu pour la plupart être évacués. Seules quelques bêtes se sont enfuies et ont été signalées par des automobilistes.