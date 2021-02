A New York, les Rangers ont pris la défense de leur joueur étoile, qui est aussi leur plus haut salarié (11,6 millions de dollars pour la saison 2021). Voici ce qu’ils ont communiqué à 17h30.

Traduction: « Artemi nie avec véhémence et sans équivoque toutes les allégations de cette histoire fabriquée. Il s'agit clairement d'une tactique d'intimidation utilisée contre lui pour avoir ouvertement parlé d'un événement politique récent. Artemi est évidemment secoué et inquiet et prendra du temps loin de l'équipe. Les Rangers soutiennent pleinement Artemi et travailleront avec lui pour identifier la source de ces allégations non fondées. »