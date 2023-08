Panayotis Pascot a mis du temps à accepter son homosexualité

Alors qu’il vient de sortir son livre «La prochaine fois que tu mordras la poussière», dans lequel il fait son coming out, l’humoriste s’est confié dans «Elle» sur son homosexualité qui lui a causé bien des soucis. «J’ai mis longtemps à comprendre que j’aimais les garçons et encore plus à l’accepter. J’ai toujours eu peur d’embrasser les filles, j’étais mal à l’aise. Et à force de penser que je n’avais pas trouvé la bonne fille, j’ai fini par suivre les conseils d’une amie et d’essayer les garçons», se souvient-il. Manque de chance, sa première expérience homosexuelle a été un fiasco. «Cela s’est très mal passé, ce qui m’a conforté dans l’idée que je n’étais pas gay. Et rassuré.», dit le jeune homme. Cependant, c’est lors d’une nouvelle rencontre que le ciel s’est enfin éclairci pour Panayotis. «Un an plus tard, l’amour est arrivé et c’était un garçon. Je pense que l’on découvre vraiment les choses à travers le cœur et non le sexe, dit-il. Avec lui, j’ai eu pour la première fois la sensation d’entrer vraiment en contact avec quelqu’un.»