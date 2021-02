Pandémie : Guy Parmelin annonce une minute de silence national

Invité au «19:30», le président de la Confédération a proposé que les Suisses honorent la mémoire des victimes du Covid le vendredi 5 mars à midi.

Puiser dans la solidarité et l’amitié

Dans un message officiel diffusé sur son blog, Guy Parmelin précise que cet hommage vise aussi à saluer «ceux qui sont actuellement malades et ceux qui souffrent de séquelles et doivent lutter chaque jour pour récupérer toutes leurs facultés . Pensons aussi à ceux qui les soutiennent dans ce combat, la famille, les amis et le personnel soignant. »