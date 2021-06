Sommet : Pandémie: le G7 ambitionne un progrès «historique»

Les dirigeants des grandes puissances, réunis en sommet en Angleterre, veulent trouver les moyens d’éviter qu’une telle catastrophe mondiale ne se reproduise.

Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Yoshihide Suga, Justin Trudeau, Boris Johnson, Mario Draghi, Charles Michel et Joe Biden entourent la Reine Elizabeth II en Cornouailles.

En sommet jusqu’à dimanche dans le sud-ouest de l’Angleterre, les chefs d’État et de gouvernement d’Allemagne, de France, d’Italie, du Royaume-Uni, du Canada, du Japon et des États-Unis ont jusqu’à présent affiché leur entente à la faveur de la traditionnelle photo de famille vendredi, et d’une réception autour de la reine Elizabeth II.