Économie : Pandémie: les Américains épargnent plus, surtout les riches

Aux Etats-Unis, la crise sanitaire a fait gonfler les économies des ménages. Les foyers aisés sont ceux qui ont le plus profité du confinement.

La pandémie a laminé des millions d’emplois aux Etats-Unis mais elle a eu pour effet inattendu de faire grimper le niveau d’épargne des Américains, en particulier celui des ménages aisés assignés à domicile et contraints à renoncer aux voyages et aux divertissements.

Les ménages ont drastiquement réduit leurs dépenses de loisirs. En parallèle, les foyers plus modestes ont touché les chèques de relance du gouvernement, des allocations chômage supplémentaires, et ont pu suspendre les mensualités de remboursement de crédits.

Tout cet argent est venu gonfler les économies des Américains, plutôt connus pour crouler sous les dettes et consommer sans compter et à crédit.

Fortes disparités

Si dans l’ensemble, les Américains disposent de plus d’économies, les disparités sont fortes, les foyers riches ayant pu épargner bien plus que ceux, plus modestes, affectés par les pertes d’emplois et dont les aides gouvernementales ont servi essentiellement à payer les factures du quotidien.