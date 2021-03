«Unissez-vous, fils de la Rauracie, et donnez-vous la main, et donnez-vous la main!»

Devant la liesse de Moutier, certains lecteurs du matin.ch sont restés bouche bée: «Franchement, on aurait dit que le Covid n’existait plus à voir les images d’hier», constatait un internaute lundi. «Quelle honte pour la Suisse et toux ceux qui font des efforts pour respecter les normes sanitaires», renchérissait un autre.