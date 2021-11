Chili : «Pandora Papers»: le président Piñera échappe à la destitution

Épinglé par l’enquête internationale sur les paradis fiscaux, le président chilien n’a finalement pas été destitué après un vote du Sénat mardi.

Au Sénat, également dominé par l’opposition, une majorité des deux tiers, soit 29 voix, était nécessaire. Or seuls 24 sénateurs ont voté pour la destitution, 18 contre et un s’est abstenu.

«Procès politique»

Scrutin le 21 novembre

Le président de droite, qui est également un des hommes les plus riches du Chili avait dénoncé une accusation basée «sur des faits faux ou trompeurs» et estimé que l’affaire avait déjà été jugée en 2017 et fait l’objet d’un non-lieu. À l’ouverture d’une nouvelle enquête pénale début octobre, le parquet avait toutefois fait valoir que les faits liés à la vente et à l’achat de la société minière «n’étaient pas expressément inclus» dans la décision de non-lieu.