Afghanistan : L’armée américaine «sécurise» l’aéroport de Kaboul

Les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan dimanche. Le président Ashraf Ghani a fui le pays alors que l’armée américaine a sécurisé l’aéroport de Kaboul.

«À présent, c’est le moment d’évaluer et de prouver, à présent nous devons montrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité et le confort dans la vie», a-t-il dit. L’entrée redoutée des combattants a provoqué un vent de panique dans la capitale, où des milliers d’habitants s’efforçaient de fuir, s’agglutinant notamment à l’aéroport où des scènes de chaos ont été rapportées.

Drapeau retiré à l’ambassade

Le drapeau américain a été retiré tôt lundi de l’ambassade des États-Unis à Kaboul et «mis en sécurité avec le personnel de l’ambassade» regroupé à l’aéroport dans l’attente d’une évacuation, ont annoncé depuis Washington le département d’État et le Pentagone.

«Demain (lundi) et au cours des prochains jours, nous allons transférer hors du pays des milliers de citoyens américains qui résidaient en Afghanistan, ainsi que des employés locaux de la mission américaine à Kaboul et leurs familles, ainsi que d’autres Afghans particulièrement vulnérables», selon le texte.

Débâcle totale

Chaos à l’aéroport

Mais dans les zones nouvellement conquises, ils ont déjà été accusés de nombreuses atrocités: meurtres de civils, décapitations, enlèvements d’adolescentes pour les marier de force, entre autres. Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, «particulièrement préoccupé par l’avenir des femmes et des filles, dont les droits durement acquis doivent être protégés», a appelé toutes les parties au conflit à «la plus grande retenue».

Pas Saïgon

«Ceci n’est pas Saïgon», a assuré le secrétaire d’État américain Antony Blinken sur CNN, évoquant la chute de la capitale vietnamienne, en 1975, un souvenir encore douloureux pour les États-Unis. Mais la pilule est amère pour Washington dont l’image en ressort profondément écornée et qui déplore 2500 personnes tuées, ainsi qu’une facture de plus de 2000 milliards de dollars (1800 milliards de francs).

Le président américain Joe Biden a défendu sa décision de mettre fin à 20 ans de guerre, la plus longue qu’ait connue l’Amérique. «Je suis le quatrième président à gouverner avec une présence militaire américaine en Afghanistan (…) Je ne veux pas, et je ne vais pas, transmettre cette guerre à un cinquième», a-t-il lancé dimanche. Son prédécesseur Donald Trump a fustigé «l’une des plus grandes défaites dans l’histoire américaine» et l’a appelé à démissionner.