Quel impact pour le consommateur?

Face à cette hausse incontrôlée des cours au niveau mondial, les Romands ne sont pas tous logés à la même enseigne . Les Vaudois devraient être épargnés par une hausse des tarifs, alors qu’une augmentation de la facture de 12% est déjà annoncée pour le 1er novembre à Genève. Et dans le Jura, la hausse s’annonce bien plus spectaculaire.

En Europe, les responsables politiques tentent de réagir en ordre dispersé pour rassurer les consommateurs et limiter l’impact sur leurs factures de gaz. Le Premier ministre français Jean Castex a par exemple promis «d’agir sur le levier fiscal en cas de nécessité», si «les cours internationaux du gaz ne rebaissent pas au printemps» 2022, un «bouclier tarifaire» étant déjà prévu jusqu’en avril. Paris souhaite une révision importante du marché de l’électricité, notamment de la fixation des prix jugé trop dépendante des cours des énergies fossiles, tandis que Madrid propose des «achats groupés» de gaz, sur le modèle de l’approvisionnement européen en vaccins anti-Covid-19. Mais d’autres pays, comme l’Allemagne et les Pays-Bas, ont mis en garde contre des «mesures extrêmes», arguant qu’il s’agissait d’une situation temporaire. Le sujet s’invitera aussi au sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UE les 21 et 22 octobre, où des adaptations à plus long terme pourraient être discutées.