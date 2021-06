La Chaux-de-Fonds (NE) - Paniqué, un chamois attire la curiosité des passants

«La sécurité publique a eu le réflexe de fermer la barrière de l’espace où elle se trouvait pour qu’elle ne puisse plus s’échapper. Le centre de soins est venu et nous avons réussi à la capturer au filet, sans avoir besoin de l’endormir avec un fusil hypodermique», détaille Sébastien Bardet. Selon le garde-faune, l’animal ne souffrait d’aucune blessure externe. En revanche, il était extrêmement stressé et assoiffé. «Tout ça s’est passé en plein soleil dans les heures les plus chaudes et avec du monde autour.»