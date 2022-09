Zurich : Panne à l’hôtel Hyatt, ils doivent dormir sur les canapés du lobby

Les autres hôtels alentour étant complets, le personnel a alors proposé aux malheureux une place dans l’hôtel partenaire Park Hyatt, en ville de Zurich, d’autant plus luxueux. Mais on leur a demandé de payer la différence. Après le refus poli des clients, une solution de dernier recours leur a été proposée: dormir sur les canapés du hall d’accueil de l’hôtel. Sans coussins ni couvertures, les clients ont pris place.

Difficile de trouver le sommeil

Et il a été compliqué de s’endormir. Pour rajouter une couche à la mauvaise nuit, l’alarme incendie de l’hôtel s’est enclenchée juste après qu’ils s’étaient installés. «D’un coup, 300 clients, la moitié en peignoirs, ont déboulé dans le lobby de l’hôtel», raconte le Bâlois. Au petit matin, le problème informatique a été résolu et il a pu rentrer dans sa chambre, récupérer ses affaires, et procéder au check out.