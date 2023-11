Panne CFF: Bondé, un train du soir doit débarquer du monde

«Mesdames et Messieurs, ce train ne peut pas démarrer. Nous invitons les gens qui sont debout à descendre. Je suis bien consciente de ce que je vous demande. Si vous voulez avoir une chance de quitter Lausanne, il faut qu'une partie des voyageurs descende du train.» L’annonce de la conductrice du train de 17 h 21 au départ de Lausanne en direction du Valais ce jeudi a quelque chose de surréaliste. Plein comme un œuf, le véhicule était en surcapacité et n’avait donc pas la possibilité de partir. Après une journée infernale sur le réseau de l’Arc lémanique, la nouvelle sonnait comme un coup de grâce. «Je n’y crois pas c’est juste hallucinant», sourit un passager cynique.

Trente-trois minutes plus tard, le train a fini par partir, grâce à des volontaires qui ont accepté de jouer le jeu, ou qui n’en pouvaient tout simplement plus d’attendre. Coup de chance, un deuxième train arrivait droit derrière et a recueilli ces bonnes âmes. «Sauf qu’avec tous les refoulés du premier train, des gens sont aussi debout dans le second et on ne sait pas quand il va partir», raconte un passager valaisan. Au final, ce deuxième train est parti avec quinze minutes de retard.