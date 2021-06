Services d’urgence perturbés : Panne chez Orange: le réseau est rétabli depuis minuit

Mercredi soir, les Français peinaient à joindre les services d’urgence en raison d’une panne massive de l’opérateur qui a finalement annoncé jeudi matin que le problème technique était résolu.

Samu, pompiers, police…: cette panne sur un équipement chargé d’acheminer les appels a perturbé massivement l’accès aux numéros d’urgence et aux lignes fixes mercredi entre 18 h et minuit. De nombreux services de secours étaient difficiles à joindre à travers la France.

Incident identifié

«Il devait être autour de 18 h 00 et tous les Samu ont commencé à alerter de problèmes dans les centres d’appels. Les gens ne parvenaient pas à accéder au service, des appels n’arrivaient pas, d’autres se coupaient en pleine conversation…», a expliqué à l’AFP François Braun, président du syndicat Samu-Urgences de France et médecin urgentiste. «Très vite, on a fait un petit tour de France et on a constaté que presque tous les départements étaient touchés», ajoute-t-il. François Braun explique que traditionnellement «il y a un pic d’appels le soir vers 19 h».