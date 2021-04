Iran : Panne de courant suspecte dans une installation nucléaire

Une «panne de courant», soupçonnée par un député iranien d’être un «sabotage», s’est produite dimanche matin dans l’usine d’enrichissement d’uranium de Natanz, dans le centre de l’Iran.

«Heureusement, nous n’avons eu ni morts, ni blessés, ni pollution. Il n’y a pas de problèmes particuliers. L’accident fait l’objet d’une enquête», a-t-il déclaré à la télévision, ajoutant n’avoir «pas plus d’informations pour le moment». «Cet incident, survenu (au lendemain) de la Journée nationale de la technologie nucléaire et alors que l’Iran s’efforce de contraindre les Occidentaux à lever les sanctions, est très suspect de sabotage ou d’infiltration», a estimé sur Twitter le député Malek Chariati, porte-parole de la Commission parlementaire de l’énergie.

«Cyberopération israélienne»

Ces nouvelles centrifugeuses offrent à l’Iran la possibilité d’enrichir plus vite et en plus grande quantité de l’uranium, dans des volumes et à un degré de raffinement interdits par l’accord conclu en 2015 à Vienne entre la République islamique et la communauté internationale. Les Etats-Unis ont dénoncé cet accord unilatéralement en 2018, sous la présidence de Donald Trump, rétablissant dans la foulée les sanctions américaines qui avaient été levées en vertu de ce pacte.