Colombie: Panne de gaz géante, probablement due à un volcan

«Depuis le 24 mai 2023 à midi, le service de gaz naturel est totalement interrompu dans le sud-ouest du pays», a annoncé Gases de Occidente dans un communiqué. La coupure affecte quelque six millions de personnes et notamment 1,3 million d’usagers à Cali, la troisième ville de Colombie.

Selon la compagnie TGI, qui exploite le gazoduc affecté, la cause la plus vraisemblable est un «incendie souterrain» dans la zone du volcan Cerro Bravo, dans le département de Tolima (centre). L’entreprise a expliqué que des températures souterraines «supérieures à 600°C» et des «roches incandescentes» ont été détectées dans le secteur où passe le tuyau qui dessert le sud-ouest du pays. Les travaux pour rétablir le service pourraient prendre une semaine, a indiqué Gases de Occidente.