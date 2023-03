Incendie : Panne d’électricité massive dans plusieurs provinces argentines

Une panne d’électricité massive a affecté pour au moins deux heures mercredi après-midi des millions d’Argentins dans plusieurs provinces et certains secteurs de Buenos Aires, en lien avec un incendie près de lignes à haute tension, sur fond de vague de chaleur, ont annoncé les autorités.

Dans la capitale, la lumière était rétablie vers 18h00 locales dans le métro et les services reprenaient progressivement. Les médias avaient rapporté de premières coupures entre 16H00 et 17H00 (locales), avec des feux de signalisation en panne, des quartiers de Buenos Aires sans électricité et plusieurs stations de métro plongées dans la pénombre, comme ont constaté des journalistes de l’AFP.