France : Panne des numéros d’urgence: un bébé de 28 mois est mort

Mercredi, les services d’urgence français étaient difficilement joignables en raison d’une panne. Non sans conséquences funestes.

Un enfant de 28 mois est décédé en Vendée, lors de la panne des numéros d’urgence qui a entravé massivement l’accès aux secours, a annoncé jeudi soir la préfecture. «Le décès d’un jeune enfant d’un an et demi a été constaté et déploré ce matin», a déclaré le préfet Benoît Brocard lors d’une conférence de presse, parlant d’un «drame» survenu dans le contexte de la panne des numéros d’urgence.

En arrêt cardiaque

Autorités «préoccupées»

Les autorités françaises sont «très préoccupées» par le possible bilan humain de la panne qui a gravement perturbé les numéros de secours en France mercredi soir et pourrait avoir causé la mort d’au moins trois personnes, et pour lequel l’opérateur Orange a présenté de «vives excuses». «C’est trop tôt pour faire un bilan mais évidemment on est très préoccupé», a déclaré jeudi le président français, Emmanuel Macron, en déplacement dans le sud-ouest de la France.