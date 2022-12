Vaud : Panne du M2 à Lausanne

Le métro M2 est à l’arrêt jeudi matin à Lausanne, à la suite d’un incident, indiquent les transports publics lausannois (tl) sur leur site. Aux dernières nouvelles, la ligne était interrompue entre Ouchy-Olympique et Sallaz, mais le métro circule à nouveau entre Sallaz et Croisettes. Un service de remplacement par bus circule entre Lausanne-Gare et Croisettes. Les arrêts desservis sont: Lausanne-Gare, ligne 1 dir. Blécherette- Mirabeau - Bessières (ligne 8) - CHUV - Sallaz, ligne 41 dir. Montolieu - Fourmi, Vennes et Croisettes, en chaussée sur la route de Berne. La ligne 2 depuis Ouchy est disponible pour rejoindre le centre-ville.