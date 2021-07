Swisscom : Panne générale des numéros d’urgence: le CEO s’explique

Urs Schaeppi a donné des informations sur la panne qui a touché l’opérateur et s’excuse personnellement. Mais il rejette aussi bon nombre de critiques.

Pannes à répétition

En revanche, il rejette certaines accusations. Les programmes d’économie auraient impacté la qualité? Non, estime-t-il, disant que 20% des revenus de la boîte sont investis dans les infrastructures. Une entreprise en «sureffectifs» où chacun n’aurait d’yeux que pour son propre secteur d’activité? Non, conteste-t-il, rappelant que l’opérateur est le plus grand de Suisse et que cela implique une complexité d’organisation. Swisscom court trop après de nouveaux secteurs de croissance et néglige son activité principale? Non, répète-t-il, mentionnant les investissements dans l’exploitation du réseau.