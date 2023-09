Panne informatique: Les usines allemandes de la marque Volkswagen à l’arrêt

Le constructeur allemand est engagé dans une transformation historique pour se convertir à la mobilité électrique et numérique.

«Les usines de la marque VW sont à l’arrêt en Allemagne», a déclaré à l’AFP dans la soirée un porte-parole, Christian Schiebold. Outre Wolfsburg, plus grosse usine du groupe, les sites de Emden, Zwickau, Osnabrück et Dresde sont aussi touchés par ce problème dont la cause n’a pas encore été identifiée. D’autres marques du premier constructeur européen sont également affectées, a ajouté le porte-parole, sans pouvoir préciser dans quelle mesure.