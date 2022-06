Panne de Skyguide: «Je ne comprends pas qu’une telle situation soit possible!»

Au Conseil national mercredi, la panne de Skyguide s’est invitée dans les discussions. lematin.ch

«Je me suis tout de suite dit, en plaisantant: c’est un coup des Russes…» La conseillère nationale Valérie Piller Carrard (PS/FR), membre de la Commission des transports, réagit ce mercredi à la gigantesque panne informatique qui touche Skyguide, le service de navigation aérienne en Suisse depuis ce matin à l’aube. «Vive le train!» réagit à chaud son Roger Nordmann (PS/VD), qui évoque plus sérieusement «un vrai problème de sécurité et je suis vraiment désolé pour tous ces passagers». Son collègue du Conseil des États Olivier Français (PLR/VD) s’étonne: «Il devrait y avoir une redondance dans le système, je ne comprends pas. Enfin, cela a des conséquences importantes sur les pays voisins, tout le monde est impacté»

Panique à bord

Cette panne laisse sans voix le spécialiste des questions de sécurité, Pierre-Alain Fridez (PS/JU): «Il faudrait en connaître la cause. Je suis étonné qu’il n’y ait pas de solution de remplacement. Je ne comprends pas qu’une telle situation soit possible. Pour les passagers cela peut provoquer des situations dramatiques, en cas de manque de fuel, par exemple, et créer la panique à bord. En plus cela pose un problème de correspondances, qui impacte de nombreux aéroports hors de la Suisse.»

«Cela va coûter des millions»

Pour le professionnel de l’aviation, Thomas Hurter (UDC/SH), Skyguide a pris cette décision pour des raisons de sécurité: «Si le système ne fonctionne pas à 100%, il faut l’arrêter». Skyguide ne dispose-t-il pas d’une solution de rechange en cas de panne? «Ne connaissant pas le problème, c’est difficile de répondre. En tout cas, cela va coûter des millions de francs. Pour une entreprise comme Swiss, par exemple, cela aura de graves conséquences, car ses avions sont très présents en Suisse».

Plusieurs jours pour revenir à la normale

Le Schaffhousois voit encore un autre problème: «Après un tel chaos, il faudra du temps pour revenir à la normale. Cela va prendre plusieurs jours pour que les programmes de vols puissent être rétablis comme prévu avant la panne. Les compagnies doivent rapatrier leurs avions, les équipages et s’occuper des passagers.» Craint-il une cyberattaque, un acte malveillant? «Je ne l’espère pas… Mais cela montre qu’avec un système aussi important pour la Suisse, soudain rien ne marche… On est finalement très fragile».

Système aérien sous tension

«Le transport aérien n’est pas infaillible, constate le conseiller national Baptiste Hurni (PS/NE) . On le sait, le système est sous tension et surutilisé. Un problème de cet ordre crée des retards dans toute l’Europe. S’il s’agit d’une attaque, russe ou autre, cela relance le débat sur la protection de nos infrastructures systémiques, comme Swisscom par exemple, qui a eu aussi des pannes».

Clients à rembourser