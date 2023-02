Panneaux arrachés, arbres tombés: les pompiers sur le pied de guerre

Pour faire face, le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) a mis le paquet, tout en maintenant un dispositif pour intervenir sur des incendies ou des urgences vitales. Au total, 221 pompiers professionnels et volontaires d’une quinzaine de communes ont été mobilisés. Ils ont mené 249 interventions entre 8h et 18h, relate le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du SIS. Entre midi et 14h, «nous avons reçu un appel par minute», indique-t-il.