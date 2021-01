Lorsque je prends la voiture en hiver, les panneaux de signalisation sont parfois enneigés et ne sont plus visibles, si bien que je ne sais pas si je peux rouler à 50, 60 ou 80 km/h. Quelle est la règle en vigueur dans ce cas?

La loi elle-même ne tranche pas explicitement. Reste qu’il faut obéir à tout moment aux règles générales de la loi sur la circulation routière (LCR). L’article 27 al. 1 de la LCR stipule que les panneaux et les marquages doivent être respectés. Une infraction à cette règle peut entraîner un retrait de permis et/ou des amendes d’ordre, selon la gravité du fait et l’éventuelle association avec d’autres infractions. Par conséquent, le non-respect des panneaux de signalisation enneigés est par principe sanctionné.

Cela au motif que: comme déjà énoncé, les règles générales de la LCR restent applicables, c’est-à-dire que selon l’art. 32 al. 1 de la LCR, la vitesse doit être systématiquement adaptée aux circonstances. L’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) explicite davantage cette règle et définit les vitesses maximales générales de circulation dans des conditions favorables (50 km/h en agglomération, 80 km/h hors agglomération etc.). Sur neige et verglas, la vitesse doit être réduite puisque ces vitesses maximales ne sont pas valables pour la circulation en cas de mauvais temps. Les conducteurs qui n’adaptent pas leur conduite en cas de neige, ou qui de toute façon ne respectent pas les limitations de vitesse générales, ne pourront convaincre le Tribunal en argumentant que les panneaux de signalisation étaient enneigés et devront s’acquitter des amendes et des frais de procédure.