Energies renouvelables: Panneaux solaires dans les champs: ce n’est pas pour demain

Pour s’équiper en photovoltaïque, encore faudrait-il trouver des panneaux et que quelqu’un puisse les installer, note la «Basler Zeitung». L’industrie solaire suisse souffre en effet de problèmes d’approvisionnement et de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Il manque actuellement 500 spécialistes dans ce secteur et ce chiffre pourrait passer à 11’000 d’ici à 2035. Par ailleurs, alors que le solaire souffre peu du conflit entre la Russie et l’Ukraine, les tensions entre la Chine et les États-Unis font, elles, planer une lourde menace sur le secteur, vu que 70% des composants solaires viennent d’Extrême-Orient.