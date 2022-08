Tessin : Panneaux solaires installés sur le mur d’un barrage

Le Service d’électricité de la ville de Zurich (EWZ) construit sa deuxième grande installation solaire alpine. L’installation devrait fournir du courant pour l’équivalent de 160 ménages. Les panneaux sont placés sur la voûte du barrage du Val di Lei qui a la particularité d’être situé sur sol suisse pour l’élément béton et sur l’Italie pour l’eau.

Une première en 2020

L’EWS a déjà installé une telle centrale solaire sur le barrage d’Albigna, c’était en juin 2020. Les expériences faites avec Solar Albigna montrent que les installations photovoltaïques dans les régions alpines sont très efficaces et produisent en moyenne annuelle 25% d’énergie en plus que les installations du Plateau. De plus, la moitié de l’électricité est produite durant le semestre d’hiver. Elles contribuent ainsi positivement à la sécurité d’approvisionnement en hiver.