Dossier à l'enquête et facture de 400 francs mentionnant des frais administratifs pour l’examen technique, c’est ce que Didier Lohri, le syndic de Bassins avait exigé de la part d’Olivier Ramel, un habitant qui voulait faire contrôler la conformité de la pose de panneaux solaires sur le toit de son garage. «J'ai rempli un formulaire d'annonce en bonne et due forme. Depuis, on me met des bâtons dans les roues», expliquait l’habitant à «20 minutes» en octobre dernier.