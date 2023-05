Panneaux solaires sur les toits: initiative populaire à venir

La commission «y voit une atteinte considérable à la propriété privée et à la souveraineté des cantons». À la place, elle veut inscrire dans la loi «l’obligation d’utiliser l’énergie solaire sur les bâtiments d’une surface supérieure à 300 mètres carrés» ainsi que celle «de construire des toits pouvant produire de l’énergie solaire sur les places de stationnement de plus de 250 mètres carrés sans délai, et d’ici cinq ans pour celles de plus de 500 mètres carrés».