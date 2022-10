France voisine : Pannes, bactéries: les bains de Divonne pas près de rouvrir

En 2020, la Mairie avait résilié le bail de l’ancien exploitant et rénové les lieux jugés vétustes, qui avaient rouverts en mai 2021. Mais des pannes techniques puis la découverte de la présence d’une bactérie non pathogène ont entraîné à deux reprises la fermeture des bassins. Les autorités, qui avaient investi 2,5 millions d’euros, expliquent ne pas avoir le choix: il leur aurait fallu débourser entre 1,2 et 2 millions pour remettre en route les installations, sans garantie de nouvelles avaries. Trop pour la Ville, qui espère trouver un partenaire privé courant 2023.